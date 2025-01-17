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السبت 18 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع كفاراتسخيليا نجم نابولي

كفاراتسخيليا بقميص
كفاراتسخيليا بقميص باريس سان جيرمان
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعاقد باريس سان جيرمان مع كفاراتسخيليا لتدعيم خط هجومه، بعقد يمتد حتى صيف  عام 2029.

كفاراتسخيليا ينضم إلى باريس سان جيرمان رسميًا

وكان عقد كفاراتسخيليا ينتهي مع نابولي في صيف 2027، ورفض عرضًا لتمديد تعاقده حتى 2029 براتب سنوي 5 ملايين يورو.

وأفادت تقارير بأن صفقة انتقال كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان من نابولي، كلفت خزائن النادي الباريسي 70 مليون يورو.

وعبر كفاراتسخيليا عن سعادته بانتقاله إلى باريس سان جيرمان، قائلًا: «إنه حلم أن أكون هنا ، لقد قيل لي الكثير من الأشياء الإيجابية للغاية عن باريس سان جيرمان.
أشعر بفخر كبير بالانضمام إلى هذا النادي العظيم ولا أستطيع الانتظار حتى أرتدي ألواني الجديدة».

لعب خفيتشا كفاراتسخيليا 17 مباراة هذا الموسم في الدوري الإيطالي مع نابولي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

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