الحكومة الأردنية: سخرنا كل الإمكانيات لإسناد الأهل في غزة

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم الجمعة، أن كل أردني فخور بموقف الأردن تجاه الأهل في قطاع ‎غزة و‎الضفة الغربية.

وقال المومني، خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن الأردن سخر كل إمكانياته لإسناد الأهل في قطاع غزة، مؤكدا أن الأردن أول من كسر الحصار برًّا وجوًّا على غزة بإرسال المساعدة الإنسانية للقطاع.

وشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على ‎غزة ووقف التصعيد في ‎الضفة الغربية، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه إلى أن الأردن دولة أساسية ولديه مصالح وقدرات سياسية ودبلوماسية ومؤسساتية، مشيرا إلى أن رؤية الدولة الاستراتيجية أن التحديث الإداري يعد شرطًا أساسيًا للتحديث الاقتصادي والسياسي.

وحول برنامج حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، قال المومني إن الحكومة تعهدت أمام البرلمان بإعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وسيكون هناك حوار وطني حولها، مشيرا إلى أن وزارة الاتصال الحكومي تعمل على وضع تصور مستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني للنهوض به وتعزيز أدواته.