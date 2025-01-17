مهرجان 100 ليلة مسرح يستعد لاكتشاف النجوم في القاهرة والإسكندرية

قال الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، إنه حصل على جائزة أفضل مخرج صاعد في المهرجان القومي للمسرح المصري مناصفة مع المخرج جمال ياقوت عام 2006.

وأضاف عطوة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة، أن الدكتور أشرف زكي له دور كبير في مشواري الإداري، فقد رشحنى لرئاسة مسرح الشباب بدلا من خالد جلال الذي ذهب لرئاسة مسرح الغد.

وأوضح عطوة، أنه منح الكثير من المخرجين الصاعدين فرصا كثيرة مثل سامح بسيوني وتامر كرم وغيرهم من خلال مهرجان 100 ليلة مسرح، والذي سيعده الفترة المقبلة لاكتشاف مزيد من النجوم في القاهرة والإسكندرية.

وقال رئيس البيت الفني للمسرح باكيا: "بعد رئاستي لمسرح الشباب حصلت على أفضل مدير في وزارة الثقافة عام 2009 ورشحني أشرف زكي حينها لرئاسة مسرح الطليعة، وساعتها تذكرت أنني وقفت أمام مسرح الطليعة وأنا طالب وتمنيت دخوله في أحد الأيام، بعدما رأيت المخرج الكبير سمير العصفوري وعددا من النجوم أبناء الطليعة مثل محمود الجندي وأحمد راتب وغيرهم".

وواصل عطوة: أخرجت مسرحية "البؤساء" أثناء إدارتي لمسرح الطليعة، وحصدت هذه المسرحية معظم جوائز المهرجان القومي للمسرح.