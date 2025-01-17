ads
الجمعة 17 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

100 ليلة مسرح.. هشام عطوة: قريبا افتتاح مسرحي مصر وبيرم التونسي

الفنان هشام عطوة
الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، أن وزير الثقافة الحالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، كلفه بإدارة البيت الفني للمسرح وهو يمثل بيت الخبرة.

وأضاف عطوة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة، أن الدولة لديها خطة طموحة جدا لإعادة المسرح المصري لريادته حيث تسابق الزمن لإحياء المسارح وعودة الجمهور لها في القاهرة والمحافظات والنجوع والقرى وسيكون هناك 100 ليلة مسرح في الإسكندرية ومثلها في القاهرة لاكتشاف 10 مبدعين جدد في الإخراج والكتابة والتمثيل والديكور بكل محافظة. 

وأشار  إلى أن افتتاح مسرح مصر ومسرح بيرم التونسي سيكون في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه تم صرف أموال كثيرة على تطويرهما حتى يليقا بالجمهور. 

 

هشام عطوة البيت الفنى للمسرح وزير الثقافة المسرح المصرى