100 ليلة مسرح.. هشام عطوة: قريبا افتتاح مسرحي مصر وبيرم التونسي

أكد الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، أن وزير الثقافة الحالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، كلفه بإدارة البيت الفني للمسرح وهو يمثل بيت الخبرة.

وأضاف عطوة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة، أن الدولة لديها خطة طموحة جدا لإعادة المسرح المصري لريادته حيث تسابق الزمن لإحياء المسارح وعودة الجمهور لها في القاهرة والمحافظات والنجوع والقرى وسيكون هناك 100 ليلة مسرح في الإسكندرية ومثلها في القاهرة لاكتشاف 10 مبدعين جدد في الإخراج والكتابة والتمثيل والديكور بكل محافظة.

وأشار إلى أن افتتاح مسرح مصر ومسرح بيرم التونسي سيكون في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه تم صرف أموال كثيرة على تطويرهما حتى يليقا بالجمهور.



