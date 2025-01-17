المحكمة العليا تؤيد حظر تيك توك في أمريكا لحماية الأمن القومي| فيديو

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانونًا يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من التطبيق اعتبارًا من 19 يناير الجاري.

في قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير، وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر العام الماضي قانونًا يُرغم شركة "بايت دانس" الصينية على بيع "تيك توك" بحلول 19 يناير 2025. وفي حال عدم الامتثال، سيتم منع التطبيق في البلاد.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين، خاصة مع تزايد عدد مستخدمي المنصة في الولايات المتحدة.

من الجدير بالذكر أن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى الرئاسة الأمريكية مرة أخرى يوم الإثنين المقبل، كان قد حاول حظر "تيك توك" في نهاية ولايته الأولى عام 2020 باسم الأمن القومي. ومع ذلك، عاد عن مواقفه هذه، مؤكدًا أن لديه "ضعفًا" تجاه التطبيق وجمهوره الشاب.

في سياق متصل، أجرى ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ناقشا خلالها قضايا التجارة وتطبيق "تيك توك" والمخدرات، واصفًا المكالمة بأنها "جيدة للغاية" لكل من الصين والولايات المتحدة.

مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لبيع "تيك توك"، يترقب المستخدمون والمستثمرون على حد سواء التطورات القادمة بشأن مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة.