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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بالصور.. تكريم المفوض العام السابق لكنائس الإخوة

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تكريم الأخ فاروق الضابط، المفوض العام السابق لكنائس الإخوة وعضو المجلس الإنجيلي العام السابق، وذلك تقديرًا لمسيرته المخلصة واحتفالًا بعيد ميلاده التسعين، في كنيسة الإخوة بمصر الجديدة.

شهد الحفل حضور الدكتور إيهاب طناس، المفوض العام لكنائس الإخوة، وجمع كبير من شعب الكنيسة، الذين عبّروا عن تقديرهم لمسيرة الأخ فاروق الضابط الحافلة بالعطاء والتفاني في الخدمة.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بالمشاركة، قائلاً: "سعيد بالمشاركة في هذه المناسبة المميزة التي تحتفي بشخصية مخلصة ومتواضعة مثل الأخ فاروق الضابط. تربطني به علاقة ممتدة، فهو دائمًا مصدر ثقة واطمئنان، ويمثل نموذجًا مشرّفًا للقائد المتفاني وصمام أمان لكل خدمة شارك فيها."

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية:
"كنائس الإخوة متمسكة بكلمة الله، والأخ فاروق الضابط خير مثال على الالتزام بكلمة الله وخدمتها بكل أمانة وإخلاص."

وفي ختام الحفل، قدم الدكتور القس أندريه زكي شعار رئاسة الطائفة الإنجيلية للأخ فاروق الضابط، تقديرًا لمسيرته وخدمته الطويلة والمخلصة. وقد عبّر الأخ فاروق الضابط عن شكره العميق لرئيس الطائفة وجميع الحضور، معبرًا عن امتنانه لروح المحبة والتقدير.

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الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر حفل تكريم الأخ فاروق الضابط المفوض العام السابق لكنائس الإخوة عضو المجلس الإنجيلي العام السابق كنيسة الإخوة بمصر الجديدة