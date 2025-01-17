رواية "سرداب نيتيرو" للأديبة إيمان مرزوق في معرض الكتاب

تشارك الروائية والأديبة الدكتورة إيمان مرزوق، بأحدث إصداراتها وهى رواية "سرداب نيتيرو"، فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 56، المقام فى الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رواية "سرداب نيتيرو" تعد الإصدار الخامس للكاتبة، وهى صادرة عن دار إبهار للنشر والتوزيع، وتعرض بقاعة 1 جناح A21، وصدر لها ٤ إصدارات قبل ذلك وهم : " رواية الشرفة الخلفية، رواية معبر لتين، مجموعة قصصية فرق توقيت، مجموعة قصصية ومعزوفات شعرية مجاذيب النشوى" .

تأخذنا الكاتبة فى رواية "سرداب نيتيرو" نحو مكان بعيد يشتعل به الصراع، من منظور وأبعاد جديدة تلمس بها وجدان القاريء، متطرقة لأبعاد إنسانية واجتماعية وتاريخية، مع تخلل خطوط درامية متشعبة ومتداخلة ودمج الواقع بالخيال، ويشعر القارئ بكثافة الأحداث وسرعتها حتى نهاية صفحات الرواية .

تُعرف الروائية والأديبة الدكتورة إيمان مرزوق، بلغتها البليغة وامتلاك أدواتها الفنية الشديدة الخصوصية في السرد بالفصحى وقدرتها على الكتابة الرمزية، وهى عضوة باتحاد كتاب مصر، حاصلة على دكتوراه من جامعة برلين الحرة بألمانيا، وأستاذ مشارك بجامعة القصيم، وحائزة على جائزة ملهم في موسمها الدولي الخامس من اتحاد رواد الأعمال العرب .