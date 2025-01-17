تعرف على المرشحين لجوائز صناعة الترفيه joy A Awards

يحتفل العالم غدا بحفل جوائز صناع الترفيه Joy A Wards الذي يقام في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جوائز الأفضل في صناعة الترفيه في العديد من المجالات الترفيهية مثل الرياضة والفن، والمرشّحون لجوائز هم:

الموسيقى

- الأغنية المفضّلة: هيجيلي موجوع، الجو، لماح، وين

- الفنانة المفضّلة: أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبد الوهاب

- الفنان المفضّل: الشامي، عايض، سيلاوي، تامر عاشور

- الصوت الجديد المفضل: خالد الصراف، توليت، وجدان سعيد، راكان آل ساعد

السينما:

- الفيلم المفضّل: جرس إنذار، رحلة 404، ولاد رزق 3: القاضية، شباب البومب

- الممثلة المفضّلة: هنا الزاهد، ياسمين صبري، نور الغندور، خيرية أبو لبن

- الممثل المفضّل: أحمد عز، فيصل العيسى، هشام ماجد، صهيب قدس

المسلسلات الدرامية

- المسلسل الخليجي المفضّل: متحف يدي، شباب البومب، ثانوية النسيم، زوجة واحدة لا تكفي

- المسلسل المصري المفضل: العتاولة، أشغال شقة، كامل العدد+1، نعمه الأفوكادو

- مسلسل بلاد الشام المفضل: العميل، مدرسة الروابي للبنات، لعبة حب، ولاد بديعة

- الممثلة المفضّلة: إلهام علي، هدى حسين، نور علي، سلافه معمار

- الممثل المفضّل: عبد العزيز الشهري، أيمن زيدان، معتصم النهار، سامر اسماعيل

- الوجه الجديد المفضّل: العنود عبد الحكيم، محمد الحربي، نايف البحر، رسيل العتيبي

المخرجون

المخرج السينمائي المفضل: معتز التوني، طارق العريان، فاطمة البنوي، علي الكلثمي

مخرج الأعمال الدرامية المفضل: محمد سامي، أحمد خالد موسى، علي العلي، رشا شربتجي

الرياضة

- الرياضي المفضّل: أحمد حسين، حسام عوار، سالم الدوسري، ياسين بونو

- الرياضية المفضّلة: دنيا أبو طالب، هنا جودة، هتان السيف، سماهر كردي

المؤثّرون

- المؤثّر المفضّل: أبو فلة، نايف حمدان، أسامة مروة، شونق بونق

- المؤثّرة المفضّلة: ضحى العريبي، كادي الجريسي، نارين بيوتي، سارة الورع.