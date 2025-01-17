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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة فني تشغيل توفي صعقا بالكهرباء في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثة فني تشغيل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل محطة مياه الشرب بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع فني تشغيل صعقا بالكهرباء داخل محطة مياه الشرب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام فني تشغيل برفع سكينة الكهرباء صعقته مما تسبب في وفاته جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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