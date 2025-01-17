استدرجوه عبر فيس بوك.. حبس المتهمين بسرقة موظف في أكتوبر

أمرت النيابة المختصة، بحبس 3 أشخاص المتهمين بسرقة موظف بأحد البنوك بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من موظف بأحد البنوك مفاداه تعرفه علي أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعند ذهابه لملاقاته داخل شقة سكنية بدائرة القسم، فؤجي بتواجد شخصين معه وقاموا بسرقة هاتفه ومبلغ مالي منه بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية الجناة مهندس و 2 نجارين، وعقب تقنين الإجراءات و استصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم و اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.