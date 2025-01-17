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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة الزمالك يحقق أول انتصاراته فى البطولة العربية على حساب السيب العمانى

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره السيب العماني بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة قطر القطري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة العربية التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

33 - 31 لصالح الزمالك

25 - 17 لصالح الزمالك

25 - 22 لصالح السيب العماني

25 - 23 لصالح الزمالك

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق: "السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي".

يخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".

يتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، أحمد سالم  مخططاً للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".

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