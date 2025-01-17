لبلبة ومنى زكي وخالد سليم وبتول عرفة في طريقهم لمهرجان "جوائز صنّاع الترفيه"

يستقبل مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS)، العديد من نجوم مصر، حيث شهدت الطائرة المتجهة للسعودية عدد كبير من النجوم والنجمات المقرر حضورهم الحفل ومنهم النجمات لبلبة ومنى زكي وهالة صدقي والنجم خالد سليم والمخرجة بتول عرفة والممثلة أيتن عامر والفنانة نجلاء بدر والفنان محمد الشرنوبي والممثلة رنا رئيس والممثل والإعلامي باسل الزارو، بالإضافة للإعلامية لميس الحديدي.



يحتفي مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS) في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية مساء غدٍ (السبت).

يُبث الحفل على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام. كل ذلك ضمن لوحة بصرية متكاملة لواحدة من أضخم الفعاليات الفنية والترفيهية التي تقام في المنطقة على مدار العام.

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.