مسئول اتحاد أمهات مصر تكشف عن تخوفات أولياء الأمور من نظام البكالوريا

عبرت عبير أحمد، مسئول اتحاد أمهات مصر، عن رؤية عدد من أولياء الأمور، مؤكدة أن هناك بعض المميزات في نظام البكالوريا، وهناك بعض التخوفات لدى أولياء الأمور.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عبر "سبيس" على منصة "أكس" حول نظام البكالوريا الجديد عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشارت إلى أن من المميزات تقليل عدد المواد مما يقلل تشتت الطالب مقارنة بالنظام القديم للثانوية العامة ويساعده على التحصيل أكثر والتركيز أكثر.

وأضافت أن نظام التحسين وأن الطالب أمامه فرصتين يقلل الضغط النفسي على الطالب ويساعده، مشيدة بما قيل عن أن النظام الجديد سيقضي على الدروس الخصوصية بأنه سيكون إنجازا كبيراً.

وأوضحت أن النظام الجديد أظهر أن أولياء الأمور لديهم وعي ويرغبون في التطوير، مؤكدة أن هناك تخوف لدى أولياء الأمور من النظام الجديد بخصوص التحسين خوفا من ارتفاع التنسيق في القبول بالجامعات.

وأشارت إلى أن من ضمن التخوفات ما أثير بشأن إضافة مادة التربية الدينية، خاصة وأنه ليس هناك تكافؤ بين الطلاب، موضحة أنه من الأفضل أن تكون مادة نجاح ورسوب فقط،

ولفتت إلى أنه من ضمن التخوفات أن النظام الجديد والمسارات الجديده تحتاج مدرسين لديهم الخبرة للعمل عليه، وكذلك ما يخص تدريس مادة البرمجة.

أدارت الحوار خلال الجلسة إسراء طلعت - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كمتحدثين الدكتور حسام بدراوي، أحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم حول نظام البكالوريا، وشادي عبدالله، متحدث وزارة التربية والتعليم، والدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وعبير أحمد، مسئول اتحاد أمهات مصر، والدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء التنسيقية والجمهور.