خبير تربوي يحذر : فجوة في أعداد المعلمين تزيد مع التطوير والتجديد

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إنه لا بد من تهيئة المجتمع لتقبل التطوير ودراسة التطوير من كافة جوانيه، والتطوير المفاجيء قد يأتي بصدمة للرأي العام.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عبر "سبيس" على منصة "أكس" حول نظام البكالوريا الجديد عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد شوقي، أن التدريس يحتاج خبرة وممارسة.

وتساءل كيف نعلم طلاب مناهج جديدة مع معلمين جدد؟، محذرا من فجوة في عدد المعلمين وأنها ستزيد مع التطوير والتجديد.

أدارت الحوار خلال الجلسة إسراء طلعت - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كمتحدثين الدكتور حسام بدراوي، أحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم حول نظام البكالوريا، وشادي عبدالله، متحدث وزارة التربية والتعليم، والدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وعبير أحمد، مسئول اتحاد أمهات مصر، والدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء التنسيقية والجمهور.

