ماليزيا تعلن أنها ستساعد في إعادة إعمار قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الجمعة، أن ماليزيا، التي دافعت منذ عقود عن حقوق وحرية الشعب الفلسطيني، ستقدم المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال أنور في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) -: "إن ماليزيا ستبتهل إلى الله عز وجل من أجل أن يستمر وقف إطلاق النار المعلن أمس".

وأضاف "هناك تحديات.. لكننا سنساعد في إعادة إعمار غزة".

وأشار إلى أنه من حسن الحظ أن وجهت اليابان دعوتها إلى ماليزيا للمشاركة في رئاسة مؤتمر التعاون بين دول شرقي آسيا من أجل التنمية الفلسطينية (CEAPAD)، مع التركيز بشكل خاص على إعادة بناء غزة.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل، والذي تيسره مصر والولايات المتحدة وقطر، حيز التنفيذ يوم الأحد القادم ويهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ 15 شهرًا في غزة.

