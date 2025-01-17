متحدث التعليم: منفتحون على كافة الآراء بشأن نظام البكالوريا

أكد شادي عبدالله، متحدث وزارة التربية والتعليم، أن النظام القديم للثانوية العامة كان يضم عوار في عدد المواد الدراسية، لافتا إلى أن ما تم طرحه من مقترح الهدف الأساسي والأسمى منه هو تخفيف العبء على الطلاب وتحديد المسارات أمام الطلاب بشكل أكثر تخصصا مما يؤثر على كفاءة الطالب في سوق العمل، مؤكدا أن النظام المقترح يشبه كثيرا الأنظمة والمعايير الدولية التي تطبق داخل المدارس الانترناشيونال في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عبر "سبيس" على منصة "أكس" حول نظام البكالوريا الجديد عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف متحدث التعليم أن الطالب سيخرج من التعليم قبل الجامعي لديه خبرة حول المسار الذي اختاره لنفسه من ضمن 4 مسارات، مشيرا إلى أن المقترح الذي تم تقديمه لن يتم الموافقه عليه إلا برضاء تام من الرأي العام وكافة الأطراف حتى يكون تطبيقه أكثر سهوله، متابعا: "نحن نرغب بشكل صادق وحقيقي في التخلص من كافة العيوب التي تواجه مرحلة التعليم الثانوية، وأؤكد أن ما تم طرحه في هذا المقترح الوزارة تقدمه على أنه نظام أفضل بكثير من النظام الحالي من المرحلة الثانوية".

وأكد أنه تم تطوير المناهج التعليمية في المرحلة الإبتدائية وجاري تطوير المناهج في المرحلة الإعدادية، لافتا إلى أنه بعد الأخذ بكافة الآراء والمقترحات سيكون الشكل النهائي معروض أمام البرلمان، لافتا إلى أن المسارات التي تم وضعها في المقترح المقدم تمت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لأن هذه المسارات ستؤدي في النهاية إلى الكليات في التعليم العالي.

أدارت الحوار خلال الجلسة إسراء طلعت - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كمتحدثين الدكتور حسام بدراوي، أحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم حول نظام البكالوريا، وشادي عبدالله، متحدث وزارة التربية والتعليم، والدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وعبير أحمد، مسئول اتحاد أمهات مصر، والدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء التنسيقية والجمهور.

