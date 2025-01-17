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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مودرن سبورت يتعاقد مع نجم إنبي

أحمد يوسف
أحمد يوسف
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أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع أحمد يوسف لاعب فريق إنبي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي والأستاذ أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

ويعد لاعب الوسط أحمد يوسف مواليد ١٩٩٩ أحد الركائز الأساسية لفريق انبي وأحد المواهب الكبيرة في مسابقة الدوري المصري خلال الأونة الأخيرة وعلى المستوى الدولي كان أحد عناصر منتخب مصر للشباب.

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