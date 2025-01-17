حسام بدراوي: نريد نظام عادل متوازن في "البكالوريا"

قال الدكتور حسام بدراوي، أحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم حول نظام البكالوريا، إن أي سياسة تعليمية يجب أن تعتمد على عدد من الأسس والمقومات، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يمهد لعملية تطوير التعليم بين المطورين والمستفيدين على ألا يعوق هذا سرعة التطور، وشدد على ضرورة معرفة أن المدرسة هى وحدة التعليم الأساسية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عبر "سبيس" على منصة "أكس" حول نظام البكالوريا الجديد عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف بدراوي أنه تم تعديل نظام الثانوية العامة من 4 إلى 5 مرات خلال آخر عشرين عاما الأخيرة، قائلا: "ما يهمني هو ما هى أفضل شهادة ثانوية عامة مطبقة في 140 دولة حول العالم، ولا بد الرؤية الأكبر أن يكون هناك توافق مع ما يحدث في العالم وأن تكون شهادتنا تؤهل الطالب لدخول أي جامعة وللدخول في سوق العمل".

وتابع: "نريد نظام عادل متوازن لا يوجد به عبء دراسي بدون داعي ولا ينقصه شيء يقلل من الطالب في المرحلة القادمة"، مؤكدا ضرورة الاستدامة في التطوير، وتسائل: "هل نحن مستعدين لهذا التطوير في المدارس أم لا؟، مؤكدا ضرورة تأهيل الطالب من المرحلة الإعدادية.

فيما اعترض بدراوي على إضافة مادة التربية الدينية كمادة أساسية للمجموع، قائلا: "لا بد أن يخرج الدين خارج الأمر - الدولة المدنية الحديثة لا دخل للدين بها".

أدارت الحوار خلال الجلسة إسراء طلعت - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كمتحدثين الدكتور حسام بدراوي، أحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم حول نظام البكالوريا، وشادي عبدالله، متحدث وزارة التربية والتعليم، والدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وعبير أحمد، مسئول اتحاد أمهات مصر، والدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء التنسيقية والجمهور.