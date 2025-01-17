جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للانسحاب تدريجيا من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن القوات المتمركزة داخل قطاع غزة تستعد لتنفيذ وقف إطلاق النار المتوقع أن يبدأ يوم الأحد المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" اليوم الجمعة.

وخلال وقف إطلاق النار، ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجيا من مواقع وطرق معينة داخل قطاع غزة.

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه لن يسمح للسكان الفلسطينيين بالعودة إلى المناطق التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية أو بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وبموجب الاتفاق، من المقرر إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية خلال الأسابيع الستة المقبلة، مقابل مئات الأسري الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.