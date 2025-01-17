رئيس اتحاد اليد : سعيد بالتأهل للدور الرئيسي ونلعب مباراة كرواتيا للصدارة

ابدّي خالد فتحي رئيس اتحاد اليد ورئيس بعثة المنتخب المصرى لكرة اليد في كرواتيا سعادته بالفوز علي البحرين.

وقال الحمد لله الفوز الثاني علي التوالي وبفارق كبير ، والتأهل الي الدور الرئيسي.

وأضاف رئيس البعثة ان القادم أصعب وتبقي مباراة كرواتيا نلعبها علي صدارة المجموعة ، وبالتأكيد الصدارة مهمة ، خاصة ونحن مقبلين علي الدور الرئيسي الصعب جدا الذي سوف يتضمن منتخبين من أوروبا في مرحلة التنافس القادمة بالإضافه الي فريق كرواتيا لتكون فرصة التأهل الي دور ال٨ مرهونه بمقابله ٣ فرق من أوروبا.

حرص خالد فتحي علي توجيه الشكر للجهاز الفني واللاعبين علي المجهود الوفير ، وقال المستوي الفني يتطور ولكن مازال لدينا الأفضل لنقدمه.

ووجه رئيس اتحاد اليد الشكر لوزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يتابع المنتخب علي مدار اليوم وأوضح انه تواصل معهم قبل المباراة للاطمئنان عليهم وتحميسهم وبعد المباراة لتهنئتهم.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا فاز علي البحرين في الجولة الثانية اليوم ٢٤/٣٥ وضمن التأهل للدور الرئيسي بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين ٢٥/٣٩.. ويواجه كرواتيا الأحد المقبل بالجولة الثالثة.