وفد طلابي من جامعة قناة السويس يشارك في افتتاح مسجد مصر بالعاصمة الإدارية

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالمشاركة المتميزة لوفد الجامعة من طلاب أسرة "طلاب من أجل مصر" في فعاليات افتتاح مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات القومية.

وأكد مندور أن مشاركة الطلاب في هذا الحدث التاريخي تساهم في تعزيز وعيهم الوطني والثقافي، قائلاً: "حرصنا على أن يكون لطلاب جامعة قناة السويس دور في هذا الحدث يعكس اعتزازنا بهويتنا الوطنية ودور الشباب في دعم المشروعات القومية."

وفي كلمته، أثنى الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على الروح الإيجابية التي أظهرها الطلاب خلال مشاركتهم في الحدث، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز من انتمائهم لوطنهم وتعمق لديهم الشعور بالفخر بما تحققه الدولة من إنجازات.

كما قدمت أسرة "طلاب من أجل مصر" شكرها لرئيس الجامعة على دعمه المستمر لأنشطتها، الذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا التميز والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية.

شهد الوفد الطلابي خلال الزيارة إعجاباً كبيراً بجمال التصميم الإسلامي لمسجد مصر، الذي يمتد على مساحة شاسعة ويتميز بمئذنتين شاهقتين وقبة مركزية ضخمة، إضافة إلى دار القرآن التي تضم المصحف العثماني الشريف، أحد أندر النسخ في العالم.

جاءت مشاركة الأسرة بإشراف الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور محمد الباز منسق الأسرة والطالب محمد شريف مقرر الأسرة.

وأكد رئيس الجامعة أن مثل هذه التجارب تُرسخ لدى الطلاب أهمية المشروعات القومية ودورها في بناء المستقبل، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاح مشاركة الجامعة بهذا الحدث المتميز.