زيادة 5 أضعاف.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن التفاصيل المالية لعقد النجم المصري عمر مرموش مع نادي مانشستر سيتي، وذلك بعد اقتراب إتمام صفقة انتقاله من آينتراخت فرانكفورت الألماني للعملاق الإنجليزي.

كانت التقارير قد أكدت أمس الخميس، حسم مانشستر سيتي صفقة انتقال مرموش إلى صفوفه بعد التوصل إلى اتفاق مع آينتراخت فرانكفورت، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبعد الكشف عن تفاصيل الرسوم المالية للصفقة من قبل شبكة «سكاي سبورت» ألمانيا، ظهرت تفاصيل جديدة تتعلق براتب مرموش مع مان سيتي.

قفزة هائلة في راتب مرموش مع مانشستر سيتي

وبحسب الصحفي فلوريان بليتنبيرج من الشبكة ذاتها، يحصل عمر مرموش على راتب سنوي يتراوح بين 16 و 17 مليون يورو إجماليًا، شاملاً الضرائب، وذلك بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي وانتقاله إلى ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز.

وأضاف بليتنبيرج أن صافي الراتب السنوي الذي يتقاضاه مرموش مع مانشستر سيتي يبلغ حوالي 10 ملايين يورو.

ويعتبر هذا الرقم قفزة هائلة في راتب عمر مرموش، حيث كان يتقاضى مليوني يورو فقط سنويًا مع آينتراخت فرانكفورت، ما يعني زيادة ضخمة في أجره تصل إلى 5 أضعاف ما كان يتقاضاه في ناديه السابق.

بحسب شبكة «سكاي سبورتس» ألمانيا، فإن مانشستر سيتي يدفع مبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية لصفقة انتقال مرموش إلى صفوفه، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 80 مليون يورو.

ومن المقرر، أن يوقع عمر مرموش عقدًا مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2029، ليبدأ رحلته مع الفريق السماوي رسميًا في شهر يناير الحالي.