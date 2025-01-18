غدًا.. الزمالك يلتقي أنيمبا النيجيري في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية

يستضيف الفريق الأول بنادى الزمالك، نظيره أنيمبا النيجيري، في تمام السادسة من مساء غدِِ الأحد، على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الزمالك المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية، برصيد 11 نقطة، حصدها من 3 انتصارات وتعادلين. بينما يحتل فريق أنيمبا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، حصدها من انتصار وحيد، وتعادلين، وهزيمتين.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من: المصرى البورسعيدى، محتل الوصافة برصيد 6 نقاط، حصدها من انتصار وحيد وثلاثة تعادلات وهزيمة وحيدة، ويسعى لحصد الثلاث نقاط أمام بلاك بولز، من أجل ضمان التأهل لدور ربع النهائى، كما يحتل الفريق الموزمبيقي المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

يخوض فريق الزمالك مباراته ضد أنيمبا النيجيري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وهو في موقف مطمئن بعد أن ضمن تأهله إلى دور ربع النهائي.

وقد تمكن الفريق الأبيض من احتلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، مما يعزز موقفه في المنافسة على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي.

في مباراته الأخيرة، أظهر الزمالك رغبة قوية في حسم تأهله مبكرًا، حيث سعى الجهاز الفني لتحضير اللاعبين بشكل جيد لملاقاة أنيمبا النيجيري. حرص الجهاز الفني، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات الأخيرة لتجنب الإجهاد بعد مباراة حرس الحدود، تحت إشراف مدرب الأحمال شيخ بوزيان.

كما خصص جروس فقرة فنية خلال المران الأخير لتطبيق بعض الجوانب الخططية، والتي تم تنفيذها في تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب. وأكد جروس ضرورة الالتزام بتعليماته الفنية لتجهيز الفريق بشكل مثالي.

ومن المتوقع أن يعتمد جروس في هذه المباراة على بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بانتظام في المباريات السابقة، وذلك لاختبار مستواهم في المباراة وتحديد اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم في فترة الانتقالات المقبلة، بالإضافة إلى تحديد مصير اللاعبين الذين قد يغادرون الفريق، سواء بالإعارة أو بصفة نهائية.

ستتم عملية التقييم بشكل دقيق وفقًا لاحتياجات الفريق وظروفه في المرحلة المقبلة، مع التركيز على اللاعبين الذين لا يتناسبون مع خطة الجهاز الفني.