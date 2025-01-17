كشف المهندس أحمد خالد، عن تفاصيل مشروع تخرج لصناعة طائرة بدون طيار لإطفاء الحرائق، قائلاً: "الفريق الذي صنع الدرون لإطفاء الحرائق يتكون من 5 أشخاص، وكل أفراد الفريق شاركوا في المشروع بدون استثناء".

وأضاف "خالد"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك الكثير من الجهات التي تمول مشاريع التخرج، خاصة إذا كانت الفكرة مثمرة، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تقدر بـ70 ألف جنيه، وتم توفير هذه الأموال من الزملاء، لأن البحث عن الراعي قد يأخذ بعض الوقت.

ولفت إلى أن الدرون أصبحت تستخدم في جميع المجالات، والاستثمارات في هذا المجال تجاوزت الـ50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدرون التي صنعت من قبل الفريق من الممكن أن تستخدم في اطفاء الحرائق أو نقل البضائع خفيفة الوزن، وهذا يُساهم في تقليل الأخطاء التي قد تحدث، وقد تستخدم بشكل ترفيهي من خلال الاستخدام في تغطية حفلات أو مباريات كرة قدم، وأحيانًا تستخدم في المجال الزراعي.