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الجمعة 17 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مودرن سبورت يتعاقد مع محمد هلال لمدة 3 مواسم

محمد هلال
محمد هلال
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أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس إتمام التعاقد مع محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف وذلك ضمن خطة النادي للتطوير خلال المرحلة المقبلة.

جاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

تألق لاعب الوسط المهاجم محمد هلال بقميص نادي ليرس البلجيكي ووادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف فريق البنك الأهلي ليصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة، وعلى المستوى الدولي مثل منتخب مصر للناشئين والشباب.

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