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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عزاء الفنان فكرى صادق في مسجد الحامدية الشاذلية الأحد

فكري صادق
فكري صادق
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اعلن الفنان مراد فكرى عن موعد ومكان عزاء والده الفنان القدير فكرى صادق الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

نشر الفنان مراد فكرى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي  صورة لوالده الراحل ليشارك بها جمهوره.

منشور الفنان مراد فكري 

وعلق الفنان مراد فكري على الصورة "عزاء المغفور له بأذن الله والدى الفنان فكرى صادق يوم الأحد القادم ١٩ يناير بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته... شكر الله سعيكم وإنا لله و انا اليه راجعون".

شيعت جنازة الفنان فكرى صادق من مسجد السيدة نفيسة، إلى مثواه الأخير.

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