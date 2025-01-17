تشكيل نيس لمواجهة ليل بالدوري الفرنسي.. موقف محمد عبد المنعم

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليل، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره ليل بملعب ستاد بيير موروي، في لقاء ينطلق في العاشرة و5 دقائق.

شهد تشكيل نيس أمام ليل غياب محمد عبد المنعم، حيث يجلس على مقاعد بدلاء فريقه، بعدما شارك أساسيًا في المباراة الماضية أمام باستيا في كأس فرنسا.

شارك محمد عبد المنعم مع نيس في 8 مباريات في الدوري الفرنسي، وذلك من أصل 15 مباراة خاضها الفريق في مسابقة «ليج 1».

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليل صاحب المرتبة الخامسة.

تشكيل نيس لمواجهة ليل