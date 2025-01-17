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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية يحتفل بالذبيحة الإلهية

ارشيف
ارشيف
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احتفل الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي ادمون رزق بالذبيحة الإلهية بمناسبة عيد القديس أنطونيوس الكبير في كنيسة دير سيدة اللويزة في زوق مصبح عاونه فيه الاباء المدبرون العامون ولفيف من الكهنة.

وخدمت القداس الالهي جوقة الأخوة الدارسين والإخوة المبتدئين بقيادة الاب خليل رحمه وحضره جمهور غفير من المؤمنين أصدقاء الرهبانية.

والقى الرئيس العام عظة ذكر فيها بثوابت الحياة الرهبانية المرتكزة إلى تعاليم الانجيل مؤكدا على أهمية الشهادة التي يؤديها الرهبان وسط العالم سواء من خلال شهادتهم اليومية لقيم الملكوت او من خلال الأنشطة التي يقومون بها داخل المؤسسات والأديار والرعايا وسلط الاباتي رزق الضوء على المحبة والاحترام والتعاون أساس تعلق المؤمنين بالرهبان والأديار .

وختم الرئيس العام عظته شاكرا الرب على النعم التي أفاضها ولا يزال على الرهبانية رافعا صلاته على نية الرهبانية وأبنائها شيوخا ومرسلين وناشئة محببا جهود الرهبان في لبنان وبلدان الانتشار.

أقباط أقباط الإرثوذكس