المغرب يشيد بالتقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة ويدعو لسلام دائم

أشادت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، بالتقدم المحرز في إطار التحضير لدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد يومين، مشددة على ضرورة وقف القتال والهجمات على المدنيين التي استمرت منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكد البيان أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، يدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التزام صادق وبنّاء لإتاحة الفرصة لتحقيق السلام، بعيداً عن الحسابات الظرفية والمصلحية.

كما عبّرت المملكة عن أملها في احترام تام للاتفاق، بما يسهم في وقف الهجمات ضد المدنيين، عودة النازحين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ.

وأشار البيان إلى الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس للقمة العربية الأخيرة، حيث دعا إلى تفادي الخروج من أزمة للدخول في أخرى، مؤكداً أن اتفاق وقف إطلاق النار يشكل فرصة لفتح الطريق أمام عملية سلام شاملة، تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام بجانب إسرائيل.