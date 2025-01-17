بقيادة رونالدو.. النصر يتعثر أمام التعاون في الدوري السعودي

سقط فريق النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه التعاون، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تواجد رونالدو في تشكيل النصر الأساسي أمام التعاون، ولعب المباراة كاملة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

مباراة النصر ضد التعاون

شهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم مفاجئ لفريق التعاون في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 5+45، عن طريق سعد الناصر، الذي استغل ارتباك دفاع النصر ليسكن الكرة الشباك.

وفي الشوط الثاني، دخل النصر عازمًا على تعديل النتيجة، وشهدت الدقائق الأولى ضغطًا هجوميًا مكثفًا من جانب رفاق رونالدو، أسفر عن هدف التعادل الذي سجله المدافع الإسباني إيمريك لابورت في الدقيقة 64 من كرة رأسية.

بذلك، شارك كريستيانو رونالدو في 14 مباراة مع النصر هذا الموسم في الدوري السعودي، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 2 آخرين.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 29 نقطة، لكنه تراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما وصل رصيد التعاون إلى 22 نقطة ليحتل المركز الثامن.