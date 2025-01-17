أحمد فهمي: بسبب مسلسل نقطة سودة حد قالي "متثقش في واحده ست"

أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته بردود أفعال الجمهور، بعد عرض مسلسل "نقطة سودة"، وأكد أنه شعر بنجاح العمل بعد الحلقة الثالثة.

وقال فهمي فى تصريحاته خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر "في واحد من الجمهور وقفني وقالي المسلسل علمني حاجات كتير منها متثقش في واحده ست تاني".

وأكد أنه كان يخشي تجربة مسلسل بعدد حلقات طويلة، خاصةً مع سرعة الإيقاع تلك الفترة لأعمال لا تتعدي ١٠ حلقات، إلا أنه وجد العمل على مستوى الكتابة رائع.

واختتم فهمي حديثه "المسلسل مليان نجوم، وكل واحد في دوره بطل وكلما بنصب في صالح الأحداث اللي هي بتمتع الجمهور في النهاية".

مسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي، وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد بدير، والإخراج محمد أسامة.