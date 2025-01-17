الأمن الوطني العراقي: أحبطنا العديد من الهجمات الإرهابية في دول أوروبية

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الكريم البصري، اليوم الجمعة، نجاح العراق في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية في دول أوروبية.

جاء ذلك خلال لقائه في بغداد وزير الأمن الداخلي الصومالي العميد عبد الله شيخ إسماعيل والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني بين العراق وجمهورية الصومال الفيدرالية، وفقًا لبيان للجهاز أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وجرى خلال اللقاء، وفقًا للبيان، استعراض الجانبين العلاقات التاريخية العميقة التي تربط الشعبين العراقي والصومالي، مؤكدين على المصير المشترك الذي جمع البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي استهدفت أمنهما واستقرارهما.

من جانبه، أشاد وزير الأمن الداخلي الصومالي، بالدور الريادي للعراق في مكافحة الإرهاب، مثمنًا التجربة العراقية المتميزة في هذا المجال، فيما أكد الجانبان على الدور المحوري للمعلومات الاستخبارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

واستعرض رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي الإنجازات المتميزة التي حققها الجهاز في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، مشيرًا إلى نجاح العراق في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية في دول أوروبية من خلال تمرير المعلومات الاستباقية، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر إرهابية خطيرة.

واتفق الطرفان على تفعيل التعاون الأمني المشترك وتطوير آليات تبادل المعلومات الاستخبارية بين الخبرات العراقية والصومالية بما يسهم في تعزيز قدرات البلدين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.