محاكمة 5 متهمين بقتل سائق الدرب الأحمر غدا

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غداً السبت محاكمة 5 متهمين بقتل سائق من أجل سرقته، وتعدوا عليه حتي فارق الحياة، ثم نقلوا جثته داخل سيارة موتى ودفنوه في أحد مقابر منطقة الخليفة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى.



كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة قتل العمد والشروع في قتل آخر في منطقة الدرب الأحمر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، أن المتهم الرئيسي اعترف بأنه عقب إخلاء سبيله في واقعة حيازة "مخدرات" بدائرة القسم اكتشف سرقة مبلغ مالي من مسكنه أثناء فترة احتجازه، فقام باحتجاز زوجته ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة " مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتعدي عليها بالضرب حتى أقرت له بقيامها بسرقة المبلغ المالي بالاشتراك مع المجني عليه فقام المتهم باستدراجه لشقته واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا وسلاح أبيض "سكين"، وذلك بالاشتراك مع أحد المتهمين حتى فارق الحياة.

