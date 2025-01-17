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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على طريق المطرية بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 13 شخصا، مساء اليوم الجمعة، اثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المطرية بورسعيد.

 

صورة أرشيفية - انقلاب ميكروباص 

 

إصابة 13 شخصا اثر انقلاب ميكروباص على طريق المطرية بورسعيد

 

 

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من: محمد اشرف جزر 20 عامًا، وآية اشرف جزر 27 عامًا، سمر حسن الشرقاوي 25 عامًا،عبد الرحمن محمد 25 عامًا، احمد كامل عطا 16 عامًا، قصير الحسيني محمد 17 عامًا، منة هاني فتحي 15 عامًا، محمد محمود السيد 20 عامًا، احمد احمد فهمي 25 عامًا، محمد ياسر المصري 25 عامًا، مصابين اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المطرية بورسعيد.

كما استقبل مستشفى الزهور المركزي 3 مصابين جراء نفس الحادث هم: هدي احمد صادق 25 عامًا، ياسر مصير سيد 20 عامًا، مسعد سيد ناجي 25 عامًا.

وكشف مصدر طبي أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة.

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