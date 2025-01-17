"مهيرة علي" تثير الجدل على مواقع التواصل باحتفالها خلال مباراة الزمالك

أثارت اللاعبة مهيرة علي لاعبة فريق الكرة النسائية بنادي مسار الجدل باحتفالها اليوم عقب احرزها هدف في شباك الزمالك.

قامت اللاعبة بوضع الكورة بشكل لافت داخل ملابسها مما أثار سخرية البعض على مواقع السوشيال ميديا .

استطاع فريق مسار مواصلة تألقه في دوري الكرة النسائية، حيث فاز على الزمالك باربعة أهداف مقابل هدف وحيد من جانب الفريق الأبيض.

وتصدر مسار الدورى بـ ٣٩ نقطة من خلال ١٣ مباراة خاضها ليحافظ بذلك على صدارته في ترتيب مسابقة الدوري بعد فوزه على جميع الفرق التي لعبت أمامه، وأبرزها الاهلي والزمالك .

لقاء الزمالك ومسار جاءت ضمن الجولة السابعة عشر من عمر الدوري لكرة القدم النسائية.

احرزت مهيرة على الهدف الاول لصالح مسار في الدقيقة 6 من ضربة جزاء، لتتعادل النيجيرية سينثيا أونديكشي للزمالك في الدقيقة 20 من ضربة رأس قوية، وعادت مهيرة على لإضافة الهدف الثانى لمسار في الدقيقة 39 .

وتضيف البوروندية نيونكورو الهدف الثالث لمسار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، لتختتم حلا عبد الصمد الهدف الرابع فى الدقيقة 74.





سيدات الأبيض هددت بالانسحاب اعتراضا على الهدف الرابع ، معللين أن الهدف دخل المرمى من الخارج وليس من الداخل ، ليقمن بعدها بالعدول عن قرارهن ومواصلة اللعب مرة أخرى والرجوع لارض الملعب ، لتنتهى المباراة بفوز مسار باربعة أهداف مقابل هدف .