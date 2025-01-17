الخبير المعلوماتي فادي فهمي يقدم نصائح لحماية حسابك بمواقع التواصل

الجمعة 17/يناير/2025 - 09:00 م

يتعرض الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاختراقات متزايدة خلال الفترة الماضية، مما جعل البعض يتساءل عن طرق ووسائل حماية صفحاتهم في ظل تسرب المعلومات الشخصية.

فادي فهمي يقدم نصائح لحماية حسابك بمواقع التواصل

وقدم الخبير المعلوماتي فادي فهمي، عدة نصائح لحماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك، قائلا إن هذا الموضوع يحصل للكثير من المستخدمين، لأننا جميعًا تحت ضغوط السوشيال ميديا، فهناك احتمالية لاختراق الحسابات الشخصية، مما يعرض الصور والمعلومات الشخصية الموجودة عليها للقرصنة.

وأوضح الخبير المعلوماتي أن من أخطر الأمور التي قد يقوم بها المستخدمون هي نشر بياناتهم وصورهم الشخصية على السوشيال ميديا بإرادتهم، ما يسهل على المخترقين عملية الاختراق، مؤكدا علي ضرورة عمل كلمة سر معقدة وعدم نشر الصور والمعلومات الشخصية علي فيسبوك.

واوصى فادي أصحاب العمل بتخصيص وقت محدد لتثقيف أنفسهم بتلك المخاطر، قائلا إنه ولابد من تحديد وقت آخر لتوعية الموظفين بشأن أفضل ممارسات الأمن السيبراني وذلك من خلال عقد جلسة تدريبية أو الاطلاع على أحدث التقارير التي تخص التهديدات الإلكترونية.

كما شدد على أصحاب العمل والموظفين بضرورة اليقظة الدائمة وتحصيل معلومات عن عمليات الاحتيال الشائعة ومحاولات التصيد الاحتيالي.