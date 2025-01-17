آينتراخت فرانكفورت يكشف سبب غياب مرموش عن مباراة بوروسيا دورتموند

كشف نادي آينتراخت فرانكفورت منذ قليل سبب غياب النجم المصري عمر مرموش عن الفريق في مباراته ضد بوروسيا دورتموند، التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الجمعة، نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن آينتراخت فرانكفورت رسميًا غياب مرموش عن مباراة بوروسيا دورتموند، وكشف سبب ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس).

آينتراخت فرانكفورت يؤكد اقتراب مرموش من الانضمام لـ مانشستر سيتي

قال آينتراخت فرانكفورت: «يجري نادي آينتراخت فرانكفورت حاليًا محادثات مع نادي آخر بشأن انتقال عمر مرموش ولذلك فإن اللاعب ليس جزء من الفريق اليوم».

ويقترب مرموش من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث اتفق السيتي مع فرانكفورت على إتمام الصفقة مقابل 75 مليون يورو دفعة ثابتة و5 ملايين يورو إضافات ومكافآت، وذلك بحسب شبكة «سكاي سبورت» ألمانيا.

يمتد عقد عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت حتى صيف 2027، لكنه يرحل عن صفوف النادي الألماني خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لينضم إلى مانشستر سيتي في صفقة نالت اهتمام الصحف العالمية.