تجديد حبس عصابة سرقة إطارات السيارات بالجيزة

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 7 أفراد، متهمين بارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة في شوارع محافظة الجيزة باستخدام أسلوب "الفك"، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بنشاط التشكيل العصابي، وكشفت التحريات بقيادة فرق البحث الجنائي عن تورطهم في ارتكاب 10 جرائم سرقة، تركزت في دوائر أقسام شرطة "أول وثان الشيخ زايد" و"الأهرام".

وخلال حملة أمنية موسعة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عمليات السرقة، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في نقل الإطارات المسروقة. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بارتكاب الوقائع، وأرشدوا عن أماكن إخفاء المسروقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين.