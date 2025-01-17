دوري أبطال أفريقيا.. غياب عمر كمال عن قائمة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس وعودة وسام أبو علي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي يخوض بها مباراة ‏أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة ضمن ‏منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي عودة وسام أبو علي مهاجم الفريق بعد التعافي من الإصابة، بينما يستمر غياب عمر كمال عبد الواحد لعدم الجاهزية الطبية بعد الإصابة في الركبة، كما يغيب أيضا طاهر محمد طاهر ويحيي عطية الله وأشرف داري ورضا سليم للإصابة.

قائمة الأهلي



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع : خالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم الدبيس وأكرم توفيق

خط الوسط : مروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏

خط الهجوم :محمود كهربا ووسام أبو علي.