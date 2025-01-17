سعر الفراخ البيضاء اليوم 17 يناير 2025

ثبتت سعر أسعار الفراخ والبيض الدواجن مستقرة في الأسواق والمزارع خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025، وفقا لبورصة الدواجن.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 86 جنيهًا والفراخ البلدي حوالي 125 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن الأمهات نحو 75 جنيهًا وكيلو الدواجن الساسو نحو 81 جنيهًا.

أما سعر كيلو البط البلدي فسجل نحو 120 جنيهًا، وكيلو البط المسكوفي حوالي 95 جنيهًا، والبط الفرنساوي نحو 75 جنيهًا للكيلو .

وبالنسبة لسعر البيض، فقد تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 150 و152 جنيهًا حسب المنطقة، وطبق البيض الأبيض نحو 151 جنيهًا، وطبق البيض البلدي نحو 120 جنيهًا.