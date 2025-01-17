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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الفراخ البيضاء اليوم 17 يناير 2025

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء
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ثبتت سعر أسعار الفراخ والبيض الدواجن مستقرة في الأسواق والمزارع خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025، وفقا لبورصة الدواجن.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو  86 جنيهًا والفراخ البلدي حوالي 125 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن الأمهات نحو  75 جنيهًا وكيلو الدواجن الساسو نحو 81 جنيهًا.

أما سعر كيلو البط البلدي فسجل نحو  120 جنيهًا، وكيلو البط المسكوفي حوالي 95 جنيهًا، والبط الفرنساوي نحو 75 جنيهًا للكيلو .

وبالنسبة لسعر البيض، فقد تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 150 و152 جنيهًا حسب المنطقة، وطبق البيض الأبيض نحو 151 جنيهًا، وطبق البيض البلدي نحو 120 جنيهًا.

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