مصرع فنى تشغيل بمحطة مياه الشرب بحدائق أكتوبر صعقا بالكهرباء

لقي فني تشغيل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل محطة مياه الشرب بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع فني تشغيل صعقا بالكهرباء داخل محطة مياه الشرب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام فني تشغيل برفع سكينة الكهرباء صعقته مما تسبب في وفاته جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.