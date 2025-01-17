موقف مرموش.. تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا دورتموند، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الجمعة، نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند غياب عمر مرموش، تمهيدًا لانتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قدم عمر مرموش أداء استثنائيًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، ما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر سيتي، الذي اقترب من الإعلان عن صفقة انتقال النجم المصري إلى صفوفه.

قبل رحيله، قاد عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي بوروسيا دورتموند في المرتبة العاشرة وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا دورتموند في غياب مرموش

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: كولينز - روبن كوخ - آرثر ثياتي

خط الوسط: إلياس سخيري - ماريو جوتزه - هوجو لارسون - كريستنسن - ناثان براون

وفي الهجوم: هوجو إيكيتيكي - أنسجار كناوف.