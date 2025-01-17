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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي مدرس تحرش بطفلة داخل مدرسة ابتدائي في العمرانية

تعبيرية
تعبيرية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مدرس لقيامه بالتحرش بطفلة في الصف الثاني الابتدائي داخل مدرسة حكومية بدائرة قسم شرطة العمرانية.

تلقي الرائد أيمن السكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ولي أمر طالبة في الصف الثاني الابتدائي يتهم مدرس لغة عربية بمدرسة حكومية كائنة بدائرة القسم بالتحرش بنجلته وملامسة أجزاء حساسه من جسدها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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