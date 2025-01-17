لجنة القوى العاملة بالشيوخ تناقش اقتراح بإنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، يوم الإثنين القادم، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

واوضح مصطفي، أن هذا الاقتراح يأتي في إطار التطور الكبير بصناعة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر، حيث يوجد في مصر ٤٦ كلية متخصصة، منها ٢٧ كلية حكومية و١٩ كلية خاصة وأهلية، موزعة على ٢٤ محافظة.

وأكد أن إنشاء النقابة سيعمل على تنظيم المهنة وحماية حقوق خريجي هذا القطاع الحيوي، خاصة مع تزايد أعداد المتخصصين في مجالات البرمجة وعلوم البيانات. كما سيوفر إطارًا ملائمًا لتطوير المهارات وتوجيه الخريجين لتلبية احتياجات السوق التكنولوجي المتنامي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا الاقتراح يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.