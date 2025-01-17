النصر يتوج بكأس السوبر القطري الإماراتي بمشاركة عبد القادر وتاو

توج نادي النصر الإماراتي بلقب كأس السوبر القطري الإماراتي 2025، بعد فوزه الكاسح على قطر القطري بنتيجة 5-1 في مباراة أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب آل مكتوم في دبي.

افتتح النجم الإماراتي علي مبخوت التسجيل لفريق لنصر في الدقيقة 13، وأضاف مانولو جابياديني الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، قبل أن يعود مبخوت للتهديف مجددًا في الدقيقة 71.

وقلص بين مالانجو الفارق لصالح قطر بتسجيله هدفًا في الدقيقة 74 من صناعة المغربي بدر بانون، ثم سجل عبد الله توريه الهدف الرابع لفريق النصر الإماراتي، فيما اختتم أحمد جشك مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز النصر على قطر ببنتيجة 5-1.

مشاركة تاو و أحمد عبد القادر و بدر بانون

شهدت المباراة مشاركة ثلاثي الأهلي السابق: بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، بدر بانون في التشكيل الأساسي لفريق قطر أمام النصر.

لعب بيرسي تاو وأحمد عبد القادر المباراة كاملة، بينما غادر بانون أرضية ملعب اللقاء في الدقيقة 83 لاستبداله بزميله إبراهيم ماجد.

انتقل أحمد عبد القادر إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي.

ورحل المغربي بدر بانون عن صفوف الأهلي في عام 2022، لينتقل إلى فريق قطر في صفقة بيع نهائي.

كما انضم مؤخرًا الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى قطر القطري، قادمًا من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بتلك النتيجة، توج النصر الإماراتي بلقب كأس السوبر القطري الإماراتي 2025، في النسخة الثانية من البطولة.