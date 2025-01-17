مراجعات نهائية مجانية لطلاب دمياط

أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، تحت قيادة "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، مبادرة لتقديم مراجعات نهائية مجانية عبر الإنترنت باستخدام تطبيق “Teams”.

بدأت المراجعات اليوم الجمعة وسط إقبال كبير من الطلاب الذين توافدوا للاستفادة من هذه الخدمة المميزة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل عملية المراجعة وتوفير دعم تعليمي شامل للطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول. وتم اختيار نخبة من أفضل معلمي المحافظة لتقديم هذه المراجعات، التي تستمر حتى يوم الأربعاء 22 يناير 2025.

وأعرب الطلاب وأولياء الأمور عن شكرهم لمديرية التربية والتعليم على هذه الخطوة، التي توفر الوقت والجهد وتتيح فرصة أكبر للطلاب للاستفادة من الشرح بطريقة حديثة ومبتكرة.

وأشاد" وكيل الوزارة" بجهود جميع العاملين في العملية التعليمية، من معلمين وموجهين وملاحظين ومصححين، مؤكدًا على دورهم الكبير في نجاح الامتحانات. كما وجه رسالة شكر وتقدير إلى أولياء الأمور على تعاونهم واهتمامهم بمتابعة أبنائهم.

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب، وضمان سير الامتحانات في شفافية وعدالة. متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع المراقبين الأوائل بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك استعدادًا لانطلاق الامتحانات غدا السبت.

وخلال الاجتماع شدد "وكيل الوزارة" على أهمية الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة لعملية الامتحانات، مؤكدًا أن الامتحانات مسؤلية وطنية ومهمة قومية.