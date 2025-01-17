حملات نظافة ورفع ٥٥ طن مخلفات بحي غرب بالإسكندرية

كلفت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب إدارة الرصد البيئي بالحي برفع ٥٠ طن أتربة ورديم ومخلفات تقليم أشجار من محور المحمودية البطئ بجوار شركة الزيوت وامام مستشفى صدر كوم الشقافة ومن شارع المكس.

كما تم تجريف ورفع ٥ طن أتربة ورديم تعوق السير أمام مدرسة صفوت منصور بكوم الشقافة وتم فتح الشارع.

وفي سياق متصل وبالتعاون مع الادارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة تم تجريف ورفع الرديم والاتربة من الطريق الدولي من آخر كوبري غيط العنب حتي أمام صواري.

هذا وقد شددت رئيس الحي علي الاستجابة الفورية لأي شكوي تخص المواطن ورفع كفاءة النظافة بنطاق الحي.

وفقاً لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية وفي إطار رفع كفاءه النظافة.