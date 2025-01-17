معهد تكنولوجيا المعلومات يحتفل بتدشين أول معمل لشركة Vector العالمية بمصر والشرق الأوسط

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن التزام الوزارة بتطوير قطاع البرمجيات المتخصصة من خلال تدريب الآلاف من الشباب سنويًا، بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية، لإعداد كوادر مؤهلة في مجالات الأنظمة المدمجة، برمجيات السيارات، وإنترنت الأشياء.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية "يوم Vector في مصر"، التي نظمها معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بمقره في القرية الذكية.

تضمنت الفعالية تدشين أول معمل لشركة Vector العالمية في مصر والشرق الأوسط، المتخصص في البرمجيات المدمجة، والاحتفال بتخريج أول دفعة من المهندسين المصريين المعتمدين من الشركة. وقد حصل 40 مهندسًا معتمدًا على وظائف بدوام كامل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية، الأنظمة المدمجة، والأمن المدمج، فيما يُنتظر تخريج 42 مهندسًا آخر قريبًا و100 آخرين لاحقًا.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر تضم أكثر من 12 ألف متخصص في تصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي، وأكثر من 180 شركة عالمية تعمل في مجال التعهيد والبحث والتطوير، مما يعكس تميز الكفاءات المصرية المدعومة ببرامج تدريبية متقدمة.

رؤية استراتيجية لدعم الابتكار

وأشار إلى أن افتتاح معمل Vector الجديد سيعمل كمركز بحثي يعزز مكانة مصر كمركز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة Vector العالمية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA).

من جهتها، أوضحت الدكتورة هبة صالح، رئيسة معهد تكنولوجيا المعلومات، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في تطوير مهارات الشباب المصري في مجالات مثل تصميم الدوائر الإلكترونية (IC Design)، الأنظمة المدمجة، والتكنولوجيا الحديثة كـ Android Automotive والتوأم الرقمي.

دعم عالمي لتطوير الكفاءات

شهدت الفعالية مشاركة خبراء من Vector العالمية ومتخصصين من SEITech Solutions، الذين ناقشوا أحدث الاتجاهات في صناعة السيارات، بما في ذلك المركبات المعتمدة على البرمجيات (SDVs) ومعايير AUTOSAR. كما أتاح الحدث فرصًا للشباب للتواصل مع خبراء الصناعة واستكشاف آفاق المستقبل.

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أهمية الشراكات الدولية لنقل المعرفة والخبرات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا لتصدير المعرفة والخدمات ذات القيمة المضافة، بفضل الكفاءات المحلية والدعم الحكومي المستمر.

تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

أعرب نيلس فوجل، مدير العمليات والمشروعات بشركة Vector، عن سعادته بالتعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية المشتركة تسهم في تطوير المهارات التقنية للشباب المصري وتمكينهم من المنافسة عالميًا.

تُعد Vector شركة ألمانية رائدة عالميًا في تطوير حلول البرمجيات وهندسة الأنظمة المدمجة، خاصة في صناعة السيارات. يقع مقرها الرئيسي في شتوتغارت، ألمانيا، ولها فروع في أكثر من 25 دولة، وتقدم خدماتها لكبرى شركات السيارات العالمية.