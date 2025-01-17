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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة الأهلي تهزم داركليب البحريني في بداية مشواره بالبطولة العربية للأندية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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افتتح الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مشواره بالبطولة العربية للأندية المقامة في قطر، بالفوز على دار كليب البحريني، بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، في مستهل مشوارهما بالبطولة.

أقيمت المباراة داخل صالة نادي العربي بالعاصمة القطرية الدوحة، ورغم تأخر الأهلي في النتيجة خلال الشوط الأول إلا أنه استفاق ونجح في العودة وقلب الأمور لصالحه، و أنهى الشوط متقدمًا بنتيجة 25 - 23، قبل أن يحسم الشوطين الثاني والثالث لصالحه بنتيجتي 25 - 18، و25 - 15، محققًا العلامة الكاملة في أشواط المباراة الثلاثة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع أربيل العراقي في مباراة الجولة الثانية، وذلك يوم الأحد المقبل، داخل صالة نادي قطر.

وتضم بعثة رجال الطائرة في قطر 14 لاعبًا هم كل من حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.

ويضم الجهاز الفني كلًا من فيرناندو مونوز مديرًا فنيًا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وروسبر كامبوس محلل الأداء، و أسامة طعيمة إخصائي التأهيل البدني.

فريق طائرة الأهلي البطولة العربية للأندية الأهلي داركليب