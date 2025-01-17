ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 84.4% خلال الربع الأول من 2024/2025

أعلن البنك المركزي المصري تحقيق زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 84.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، لتسجل 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ4.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وفي سياق متصل، كشف تقرير البنك المركزي عن تسجيل الاقتصاد المصري عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات بلغ 991.2 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024. وأوضح التقرير أن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 5.9 مليار دولار، بينما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 3.8 مليار دولار.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة ملحوظة، حيث بلغ 2.7 مليار دولار مقارنة بـ2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وفيما يخص قطاع السياحة، أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 8.2% لتصل إلى 4.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ4.5 مليار دولار في الفترة المماثلة. وارتفع عدد الليالي السياحية ليصل إلى 51.6 مليون ليلة مقابل 47.7 مليون ليلة في العام الماضي.