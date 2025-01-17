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الجمعة 17 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 84.4% خلال الربع الأول من 2024/2025

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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أعلن البنك المركزي المصري تحقيق زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 84.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، لتسجل 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ4.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وفي سياق متصل، كشف تقرير البنك المركزي عن تسجيل الاقتصاد المصري عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات بلغ 991.2 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024. وأوضح التقرير أن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 5.9 مليار دولار، بينما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 3.8 مليار دولار.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة ملحوظة، حيث بلغ 2.7 مليار دولار مقارنة بـ2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وفيما يخص قطاع السياحة، أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 8.2% لتصل إلى 4.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ4.5 مليار دولار في الفترة المماثلة. وارتفع عدد الليالي السياحية ليصل إلى 51.6 مليون ليلة مقابل 47.7 مليون ليلة في العام الماضي.

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